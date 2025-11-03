Publicidad
Publicidad

Economía > Cambios en el tope

Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de noviembre

Los bancos ajustaron los topes diarios de retiro de efectivo, que varían según la entidad y el perfil del cliente, con opciones de ampliación mediante aplicaciones bancarias.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los principales bancos de Argentina implementarán nuevos límites máximos para las extracciones diarias. Foto: Gentileza

A partir de noviembre, los principales bancos de Argentina implementarán nuevos límites máximos para las extracciones diarias en cajeros automáticos, ajustando los montos según el perfil de cada cliente y la entidad financiera.

En Banco Nación, el tope de retiro será de $150.000 por día, con la posibilidad de ampliarlo hasta $500.000 utilizando la aplicación de homebanking. Banco Provincia establecerá un límite de $400.000 diarios, también ampliable mediante plataformas digitales.

Publicidad

Por su parte, Banco Ciudad permitirá extracciones de hasta $800.000 diarias, con un aumento posible hasta $1.200.000. Banco Galicia fijó un máximo de $400.000 para cajeros propios, con un tope total de $2.4 millones en sus máquinas.

Además, el Monitor Nacional Fintech detalló cambios en los montos que las billeteras virtuales y otras operaciones financieras deben reportar a ARCA, en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” del Gobierno Nacional.

Publicidad

Anteriormente, las transferencias, extracciones e inversiones debían informarse a partir de $1.000.000. Ahora, el límite para personas físicas se elevó a $50.000.000 y para personas jurídicas a $30.000.000. En cuanto a las extracciones, solo se reportarán hasta $10.000.000 para ambos tipos de personas.

Los saldos bancarios serán informados a partir de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, mientras que los plazos fijos tienen un nuevo umbral de reporte de $100.000.000 y $30.000.000, respectivamente.

Publicidad

Las transferencias y movimientos en billeteras virtuales solo se notifican si superan $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Las tenencias en sociedades de bolsa (Alycs) se reportan desde $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

En cuanto a compras en efectivo y otros medios, el límite para informar se elevó a $10.000.000 para ambos tipos de personas, cuando antes era de $250.000 y $400.000, respectivamente.

Si se exceden estos montos, el organismo fiscal podrá requerir una justificación de los fondos, debiendo presentar la documentación correspondiente para acreditar la procedencia del dinero.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS