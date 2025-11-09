Publicidad
Economía > Mercado automotor

Listado de los diez autos usados más vendidos en octubre

Entre enero y octubre de 2025 se vendieron 1.602.941 autos usados, lo que equivale a un incremento del 11,81% en relación al mismo período del año anterior (1.433.622).

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las ventas de autos usados mostraron una leve retracción en octubre. Foto: Gentileza

Las ventas de autos usados mostraron una leve retracción en octubre, influenciadas por el clima de incertidumbre generado por las elecciones legislativas y la volatilidad del dólar.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes se transfirieron 166.285 vehículos, lo que representa una baja del 3,1% respecto a octubre de 2024, cuando se habían comercializado 171.606 unidades. En comparación con septiembre (171.364 unidades), la caída fue del 2,96%.

Pese a este freno puntual, el balance anual sigue siendo positivo: entre enero y octubre de 2025 se vendieron 1.602.941 autos usados, lo que equivale a un incremento del 11,81% en relación al mismo período del año anterior (1.433.622).

Los 10 autos usados más elegidos del mercado

El Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking de los modelos más vendidos, confirmando su histórico dominio en el segmento de los usados, con 9.037 unidades transferidas.

  1. Volkswagen Gol y Gol Trend: 9.037 unidades
  2. Toyota Hilux: 6.694
  3. Chevrolet Corsa y Classic: 4.616
  4. Volkswagen Amarok: 4.577
  5. Ford Ranger: 4.424
  6. Toyota Corolla: 3.437
  7. Ford EcoSport: 3.389
  8. Peugeot 208: 3.232
  9. Fiat Palio: 3.099
  10. Toyota Etios: 2.700

Fuente: Ámbito

