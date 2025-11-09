Economía > Mercado automotor
Listado de los diez autos usados más vendidos en octubre
POR REDACCIÓN
Las ventas de autos usados mostraron una leve retracción en octubre, influenciadas por el clima de incertidumbre generado por las elecciones legislativas y la volatilidad del dólar.
Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes se transfirieron 166.285 vehículos, lo que representa una baja del 3,1% respecto a octubre de 2024, cuando se habían comercializado 171.606 unidades. En comparación con septiembre (171.364 unidades), la caída fue del 2,96%.
Pese a este freno puntual, el balance anual sigue siendo positivo: entre enero y octubre de 2025 se vendieron 1.602.941 autos usados, lo que equivale a un incremento del 11,81% en relación al mismo período del año anterior (1.433.622).
Los 10 autos usados más elegidos del mercado
El Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking de los modelos más vendidos, confirmando su histórico dominio en el segmento de los usados, con 9.037 unidades transferidas.
- Volkswagen Gol y Gol Trend: 9.037 unidades
- Toyota Hilux: 6.694
- Chevrolet Corsa y Classic: 4.616
- Volkswagen Amarok: 4.577
- Ford Ranger: 4.424
- Toyota Corolla: 3.437
- Ford EcoSport: 3.389
- Peugeot 208: 3.232
- Fiat Palio: 3.099
- Toyota Etios: 2.700
Fuente: Ámbito