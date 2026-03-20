GRUPO HUARPE lanza UPD – Unidos por el Desafío, un nuevo programa televisivo de carácter educativo que se emitirá por HUARPE TV, en el 19.2 de TDA y en los canales de Kick y YouTube, con el aval del Ministerio de Educación de San Juan, y que cuenta con un grandioso premio: el viaje de egresados para todo el curso ganador.

La propuesta está dirigida a cursos de 5° año de escuelas secundarias públicas y privadas de toda la provincia, que competirán en desafíos de conocimiento general. Las consignas abarcan áreas como Lengua, Matemática, Historia, Geografía, Ciencias, Arte y Deporte, en un formato de eliminación progresiva hasta llegar a una gran final.

Un formato distinto

A diferencia de los métodos tradicionales de recaudación, UPD propone una alternativa basada en el mérito académico. El viaje no se financia, se gana a partir del conocimiento.

Cada curso estará representado por dos estudiantes titulares y un suplente frente a cámara, mientras que el resto del grupo participará en dinámicas pensadas para redes sociales, que también formarán parte de la propuesta televisiva.

El docente, pieza clave

La participación requiere la figura de un docente tutor, quien será el encargado de inscribir al curso y acompañar al equipo durante toda la competencia. Además, deberá completar el formulario oficial y definir a los alumnos que representarán al curso.

La iniciativa cuenta con aval del Ministerio de Educación de San Juan, otorga puntaje docente y prevé la entrega de un certificado oficial al finalizar el programa.

Cómo inscribirse

Los estudiantes interesados en participar deberán comunicarse con un docente de su curso para gestionar la inscripción. El trámite es simple, rápido y con cupos limitados.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los docentes pueden acceder al formulario oficial en www.diariohuarpe.com-upd.

El programa será conducido por Mari Leiva y Lito García, y su estreno está previsto para abril de 2026, consolidando una propuesta que combina educación, entretenimiento y una meta concreta para los estudiantes sanjuaninos.