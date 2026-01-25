Durante la tarde de este domingo 25 de enero, el departamento Ullum fue afectado por una intensa lluvia que se extendió por más de 30 minutos y estuvo acompañada de granizo durante al menos 15 minutos. El fenómeno climático provocó el corte de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 149, a la altura de Talacasto.

Según se informó, la interrupción del tránsito se debió a la bajada de crecientes, que afectó la calzada e impidió la circulación segura de vehículos por ambas trazas. La acumulación de agua y material de arrastre generó condiciones de riesgo para quienes transitaban por la zona.

Publicidad

El temporal se registró en horas de la tarde y dejó barro, piedras y sedimentos sobre distintos sectores del camino, lo que obligó a disponer un corte preventivo como medida de seguridad hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución al manejar, respetar las indicaciones del personal de control y evitar circular por las rutas afectadas, especialmente durante la tarde y la noche.

Publicidad

Además, vale recordar que San Juan se encuentra bajo alerta por tormentas para la tarde-noche del domingo, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de Protección Civil, hasta tanto mejore la situación climática y se normalice el tránsito.