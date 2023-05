¿Lo conseguirá? Los deseos del "nuevo Conor McGregor" en UFC

En las últimas horas, un peleado apodado el "nuevo Conor McGregor" se llevó todas las miradas. El luchador irlandés habló con la prensa y dejó en claro que busca llevar otro evento a su país. El contendiente de Peso Welter, Ian Garry, fue sumamente aplaudido en UFC Charlotte, siendo el primer peleador en noquear a Daniel Rodríguez. Ahora, alcanzó un récord de 12-0 y 5-0 en la compañía, ganándose miles de fans en cada espectáculo brindado.

En diálogo con The MMA Hour, Garry resaltó: "Si obtengo el apoyo irlandés en Irlanda, en Dublín, nunca habrá ningún otro lugar donde sea más fuerte que cuando estoy en casa y siento que los irlandeses merecen el apoyo. Los irlandeses se merecen la multitud, se merecen el espectáculo de la UFC que regresa a Irlanda. Hemos hecho mucho por el deporte. El deporte está en auge en este momento en este momento. Lo estoy rompiendo absolutamente. Voy a estar en el puesto 15 mañana".

"Obviamente tienes a Conor en el regreso, cada vez que vuelve contra Chandler. Y luego lo miras, tenemos tres campeones irlandeses de Cage Warriors. Tenemos a Caolan Loughran, tenemos a Paul Hughes, tenemos a Rhys McKee . Todos esos muchachos están a punto de firmar para el UFC ahora, por lo que es inevitable que el UFC regrese. Van a volver a Irlanda y yo soy el tipo que va a hacer que suceda y estoy emocionado por ello. Creo que después de esta pelea, cuando venza a Neil Magny , cuando elimine a alguien más en ese top 15, podré llevarlo de regreso a Europa para que esa base irlandesa respire nuevamente", agregó el irlandés.

¿Se convertirá en el nuevo Conor McGregor?

Por otro lado, el "nuevo Conor McGregor" resumió: "Para entusiasmar a todos, hacer que el fuego arda y luego ver a todos estos muchachos seguirme hasta el UFC y encender el escenario nuevamente. Les dije que los quiero de vuelta y el presidente de UFC Dana White se sentó y dijo: 'Lo sé, trabajaremos en ello. Lo intentaremos'. Eso es todo lo que puede decir. Es una especie de hombre que sí, tiene que decir que sí en ese momento, pero creo que absolutamente lo hará posible. Creo que cuando ves el poder de estrella que poseo, en Charlotte, cuando ves la actuación con la que me presenté y piensas en que fue el mejor oponente con el que he peleado en la mente de muchas personas".

"Eso fue contra el tipo más duro con el que he peleado en la mente de muchas personas. ¿Por qué no iríamos y haríamos eso en Irlanda y por qué no iríamos y lo haríamos contra alguien que va a atraer a los fanáticos? ¿Me imaginan contra Stephen 'Wonderboy' Thompson como el evento principal en Dublín, Irlanda, y luego apilar la tarjeta con talento irlandés y europeo de arriba a abajo. No tendrías que vender ningún otro luchador, solo me tienes a mí y a Wonderboy y se vendería todo", sumó luego Ian.

Para cerrar, quien quiere ser mejor que Conor McGregor aseveró: "Así que tiene mucho sentido, y creo que Dana nos traerá de regreso, y creo que regresará a Irlanda en algún momento, creo que a principios del próximo año. Depende de mí seguir presionando por eso. Depende de mí poner a mi nación sobre mis espaldas y sacarlos adelante y seguir ganando y mostrarles que los quiero de vuelta. Le dije a el periodista Seán Sheehan antes de mi pelea en Cage Warriors: Cork, mi tercera pelea profesional. Dije que voy a ser el tipo que traerá el UFC de vuelta a Dublín. Voy a ser ese tipo, soy él. Y estoy así de jodidamente cerca. Estoy así de cerca. Así que es emocionante".