Lo que dijo Sean O´Malley tras la dominante victoria ante Chito Vera

Sean O'Malley nunca admitió una derrota ante Chito Vera en UFC 252, a pesar de los resultados oficiales. Pero después de dominar al ecuatoriano en su revancha en UFC 299, el campeón de Peso Gallo de la compañía se declara invicto como luchador profesional de MMA. Tras su victoria del sábado en su primera defensa como rey de la división, habló con los medios y no se guardó nada.

"La Comisión Atlética del Estado de Sugar dijo que si gano esta pelea, me quitarán la primera pelea, así que estoy oficialmente invicto nuevamente. Se siente realmente bien, así que ahora mismo estamos 1-0. Creo que obtuve un 50-44, así que probablemente no", fue lo que comenzó diciendo O'Malley en la conferencia de prensa posterior al UFC 299 de este sábado.

Luego, Sean mencionó: "Supe que era mejor que este tipo durante tres años y medio. Sabía que la primera pelea fue una casualidad, así que me sentí bien. Tenía tantas ganas de ese acabado que pensé que podía sentarme en el bolsillo y hacer jodidos intercambios. Me golpeó con un buen golpe al cuerpo y yo dije: "Ya le di una paliza". Voy a sentarme y relajarme un poco".

Gran presente de Sean O´Malley

"Siempre supe que era mejor que él. Nunca me molestó que esa pelea se desarrollara así. Mira dónde estaba. Vencí a Thomas Almeida en una de las actuaciones más hermosas que he tenido", agregó el campeón de Peso Gallo de UFC. Sin dudas, tuvo una enorme actuación sobre el ecuatoriano, quien no pudo dominarlo en ningún round de la batalla. Ahora, "Suga" quiere ir por más.

Para complementar, Sean O´Malley aprovechó para decir lo siguiente al respecto: "Esa pelea nunca me molestó. Intento que no me importe lo que piense la gente. Sabía que era mejor que él. Me llevó tres años y medio demostrarlo y lo hice. Creo que le dijo a mi entrenador Tim Welch: 'Nunca seremos amigos', pero es lo que es. Yo también estaría celoso y me odiaría".