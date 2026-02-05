El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que no estaba de acuerdo con avanzar en el cambio de metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y anticipó que la inflación de enero se ubicará en un nivel similar al registrado en diciembre. Las declaraciones se produjeron tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la decisión oficial de postergar la aplicación del nuevo índice.

En diálogo con LN+, Caputo rechazó versiones sobre una supuesta manipulación de las estadísticas oficiales y aseguró que la renuncia de Lavagna se dio en buenos términos. “Se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el presidente”, afirmó, y remarcó que “no hay nada que ocultar” detrás de la suspensión del nuevo esquema de medición.

El ministro explicó que la discusión giró en torno al momento adecuado para implementar el cambio metodológico. “Marco quería cambiar el índice. No hay presión del FMI para que se cambie el índice”, sostuvo. Según precisó, la postura del Gobierno fue mantener la metodología actual hasta concluir el proceso de desinflación. “Siempre la bajada de línea de Milei fue que el cambio se hiciera una vez que ese proceso estuviera terminado”, señaló.

Caputo indicó que existieron diferencias de criterio respecto a los plazos. Mientras Lavagna consideraba que el nuevo índice podía aplicarse desde enero, el Ejecutivo optó por postergar la decisión. En ese contexto, vinculó la polémica con el escenario político y financiero de los últimos meses del año pasado, al señalar que el aumento de la dolarización y la volatilidad del mercado impactaron en la dinámica inflacionaria.

Sobre la transición en el Indec, destacó la designación de Pedro Lines como reemplazante de Lavagna y subrayó su perfil técnico. “Es un técnico del Indec respetadísimo”, afirmó, y detalló que su nombramiento contó con el aval interno de los directores del organismo.

En relación con la credibilidad de las estadísticas oficiales, Caputo sostuvo que el comportamiento de los bonos ajustados por inflación reflejó confianza en el IPC vigente. Explicó que, ante la controversia, esos instrumentos no solo no cayeron, sino que mostraron subas, a diferencia de otros activos financieros.

Al profundizar sobre las razones para frenar el nuevo índice, el ministro señaló que el IPC actual se basa en una Encuesta Permanente de Hogares de 2018 y que la pandemia modificó de manera significativa los patrones de consumo. Por ese motivo, planteó que el orden lógico es completar la desinflación y luego actualizar la encuesta para reflejar los cambios estructurales.

Finalmente, Caputo se refirió a la evolución reciente de los precios y anticipó que el índice de inflación de enero mostrará una variación similar a la de diciembre, sin brindar cifras concretas. Con esa definición, buscó cerrar la discusión sobre el Indec y reforzar la continuidad del esquema actual de medición en el corto plazo.