La vuelta de las familias a las canchas del fútbol sanjuanino comenzó a tomar forma con un plan integral que combina obras de infraestructura, tecnología aplicada al control de accesos y un nuevo esquema de venta de entradas. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Juan y apunta a atacar de raíz los hechos de violencia que, en los últimos años, alejaron al público de los estadios locales.

El esquema se enmarca en la implementación gradual del programa Tribuna Segura en la provincia y tiene como eje central recuperar el clima familiar en los eventos deportivos, con mayor previsibilidad, control y presencia del Estado.

El convenio y el diagnóstico de las canchas

El punto de partida será institucional. Según explicó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, la hoja de ruta comienza con un acuerdo formal con la Liga Sanjuanina de Fútbol. “El primer paso es la firma del convenio con la Liga Sanjuanina de Fútbol, después viene la etapa de diagnóstico preciso del estado de las canchas”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Ese relevamiento permitirá definir las necesidades de cada estadio y establecer qué obras deben realizarse para adecuarlos a los nuevos estándares. El objetivo es claro. “El objetivo es erradicar la violencia en los eventos futbolísticos”, remarcó el funcionario.

Control digital y cruce de datos en tiempo real

Uno de los cambios centrales estará en el ingreso a los estadios. Delgado explicó que se utilizará una aplicación para validar la identidad de cada persona antes de acceder a la cancha. “El control de ingreso con una aplicación se hace la lectura del DNI y hay un cruce de datos en tiempo real con una base de datos del Renaper para validar la identidad y con el Sircof para ver si la persona tiene un pedido de captura”, detalló.

El sistema funcionará de manera visual y automática. Si el cruce arroja resultado verde, la persona podrá ingresar. Si es rojo, el acceso quedará bloqueado. Esto puede deberse a que el hincha figure en una lista de derecho de admisión o tenga un pedido de captura vigente. La intención es evitar que situaciones de riesgo se trasladen a las tribunas.

Obras, entradas online y cámaras de seguridad

A partir del diagnóstico, el plan fija tres puntos a cumplir por los clubes. El primero está vinculado a la infraestructura. “Los puntos a cumplir una vez realizado el diagnóstico son tres. Primero, a nivel infraestructura, invitar a los clubes a rediseñar el ingreso y egreso de los hinchas. Esto para avanzar también, el día de mañana, en la tribuna visitante. Hay que acondicionar las canchas para estar a la altura”, sostuvo Delgado.

El segundo eje apunta a la digitalización del fútbol sanjuanino. “El segundo punto es digitalizar la venta de entradas. Que a partir de ese momento se vendan los tickets a través de una plataforma de venta online, esto para un control de ingresos para los clubes y para evitar la reventa de entradas”, explicó. Con este sistema, se busca mayor orden, trazabilidad y previsibilidad en cada partido.

El tercer componente será la incorporación de tecnología para la seguridad. “El último y tercer punto, pero no por ello menos importante, es la colocación de cámaras de seguridad. Esto con el fin de identificar con precisión a los autores de hechos de violencia, en el caso de cuando suceda”, afirmó.

Un acuerdo con apoyo de clubes y dirigentes

El convenio será firmado entre la Secretaría de Seguridad de San Juan, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, encabezado por Guido Romero, y la Liga Sanjuanina de Fútbol, presidida por Juan Valiente. Según Delgado, el clima de trabajo es positivo. “Hay una muy buena predisposición a que esto suceda, avance y se ejecute. Venimos hablando con Valiente y nos transmitió los comentarios de los dirigentes del fútbol sanjuanino”, aseguró.

El objetivo final: volver a vivir el fútbol en familia

El plan se inscribe en una política más amplia que busca recuperar el sentido social del deporte. En ese marco, Delgado apeló al costado más simbólico del fútbol. “El fútbol es pasión, es vivirlo en familia y para ejercer esa pasión como corresponde y disfrutarlo con la familia, tenemos que dar una solución a los hechos de violencia y avanzar con el Tribuna Segura”, expresó.

Con obras, controles digitales y cámaras, la Provincia apuesta a sentar las bases de un cambio estructural en el fútbol local. El desafío será sostener el proceso y lograr que, con el tiempo, las tribunas vuelvan a llenarse de familias.