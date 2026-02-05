Un violento episodio familiar se registró en las últimas horas en el departamento Rivadavia, donde un hombre de 28 años fue detenido tras agredir con un cuchillo a su cuñado durante una discusión.

El hecho ocurrió en calle Pueyrredón, de la Villa San Roque, cuando, por motivos que se investigan, un hombre de apellido Henríquez oriundo de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires mantuvo una pelea con su cuñado, ambos mayores de edad. En medio del altercado, Henríquez tomó un cuchillo tipo carnicero y le provocó un corte en el dedo índice de la mano derecha a su cuñado.

Publicidad

Tras el ataque, el agresor se deshizo del arma utilizada para herir a su contrincante, pero igual fue encontrado y secuestrado como elemento de prueba por el hecho que se le acusa.

Personal policial de Comisaría 13ª de Rivadavia llegó rápidamente al lugar y procedió a la aprehensión del atacante, quien fue trasladado a sede policial. Tras tomar intervención, el ayudante fiscal Germán Cuk dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de lesiones.