Lola Latorre se sinceró sobre cómo convive con el trabajo mediático de su madre, Yanina Latorre, y la forma en que gestiona la exposición. Con honestidad total, Lola contó qué condición le impuso a su madre para no verse envuelta en escándalos ajenos.

La frase que resume el límite más claro que Lola le puso a su mamá en el mundo de los chimentos fue: “Che, ma, si vas a hablar de algo mío, preguntame antes”. Lola reconoció que si bien de chica naturalizó tener padres famosos, como su padre, Diego Latorre, ex jugador de Boca, la ecuación cambió hoy en día, y la situación “me pesa más ahora que antes”.

La joven artista remarcó que se siente cansada de que la involucren en declaraciones que nunca dijo. Aunque está "orgullosa de mis padres", siente que carga con cosas que no le pertenecen, ya que se la relaciona "mucho con lo que dicen o lo que hacen ellos en su vida privada".

Por este motivo, cuando Yanina lanza alguna opinión que la roza, Lola actúa. La modelo advirtió a su madre "con cariño, pero con mucha firmeza" en una ocasión, especialmente cuando su mamá la relacionó con Pampita en un comentario que ella no compartía. En esa instancia, Lola le dijo: “Che, ma, si vas a hablar de algo mío, preguntame porque después la gente me ataca a mí”.

Lola explicó que su postura no nace del enojo, sino de un sentido práctico de "supervivencia mediática". Ella no quiere "pagar costos por cosas que no dijo ni piensa".

No obstante, Lola entiende la dinámica del trabajo de su madre, reconociendo que Yanina la nombra "todos los días de su vida en su programa de radio y lo entiendo… la banco”. Sin embargo, esto no le impide pedir un poco de respiro, pidiendo: “Che, ma, tranqui, si hablás de mí, preguntame antes”, lo cual asegura que es un "límite sano, adulto y necesario".

Finalmente, Lola comentó que se ríe de ciertas situaciones que no tienen nada que ver con ella, como cuando la gente le escribe por escándalos ajenos. Puso como ejemplo “el lío de la China Suárez y de Wanda”, y dice que ni le importa, se ríe porque considera que es como "buscate un problema honesto”.