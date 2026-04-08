Los Elegidos, la serie que cuenta la vida de Jesús desde otra perspectiva

The Chosen se presenta como Los elegidos en español bajo la dirección de Dallas Jenkins quien también ejerce como creador y coguionista junto a Tyler Thompson y Ryan Swanson. Esta obra de drama histórico basada en la vida de Jesús de Nazaret buscó desde su origen que la narrativa pudiera ser "vista compulsivamente" para desmarcarse de proyectos anteriores.

Jenkins intentó mostrar al protagonista de una forma "personal, íntima e inmediata" al relatar los sucesos "a través de los ojos de quienes lo conocieron" en la Judea del siglo primero.

El elenco principal cuenta con Jonathan Roumie en el rol protagónico acompañado por figuras como Erick Avari, Brandon Potter, Kirk B. R. Woller, Yasmine Al-Bustami, Alaa Safi, Elizabeth Tabish, Lara Silva, Shahar Isaac, Sara Anne, Vanessa Benavente, Kian Kavousi, Paras Patel, Noah James y Elijah Alexander.

La producción ejecutiva está a cargo de Derral Eves, Matthew Faraci, Ryan Swanson y Tyler Thompson mientras que Chad Gundersen, Justin Tolley y Chris Juen actúan como productores.

El financiamiento se apoya en el micromecenazgo solicitando a la audiencia que "devuelvan el favor" mediante contribuciones para sustentar las temporadas futuras. Hasta el 2021 se recaudaron 40 millones de dólares marcando un hito histórico en este tipo de campañas.

Iniciada en diciembre de 2017, la serie cuenta actualmente con cinco temporadas y cuarenta episodios distribuidos por medios como VidAngel, Angel Studios y The CW bajo el sello de Lionsgate Television.

En el año 2022 la producción obtuvo un premio Dove como película o serie inspiradora del año. El trabajo de las empresas Loaves & Fishes Productions, Angel Studios y Out of Order Studios se refleja en capítulos que varían entre los veinte y setenta y un minutos de duración.