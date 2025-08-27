La Agencia Calidad San Juan ha iniciado una transformación significativa en sus métodos de cobro, impulsando de manera decidida la adopción de medios de pago electrónicos en todos sus controles. Manuel Rodríguez, director de la agencia, confirmó que, si bien aún es posible pagar en efectivo "si no hay otra manera", la "idea es que todo sea electrónico".

Manuel Rodríguez, director de la Agencia Calidad San Juan. FOTO: DIARIO HUARPE

Esta medida, adoptada en conjunto con el Ministerio de Producción, entró en vigencia a partir del mismo lunes por la noche, cuando la nueva gestión asumió sus funciones, haciendo "mucho hincapié en el pago electrónico". La decisión se fundamenta en una serie de beneficios estratégicos identificados por las autoridades.

Uno de los pilares es la transparencia y trazabilidad. Según Rodríguez, al utilizar un medio electrónico, el usuario "sabe dónde va la plata", lo que proporciona una mayor claridad sobre el destino de los fondos. Asimismo, la medida busca una reducción de riesgos operativos al "disminuir el riesgo" asociado al manejo de efectivo, eliminando la necesidad de trasladar grandes sumas de dinero.

En cuanto a la optimización de procesos, se reducen "la posibilidad de que haya problemas con el conteo del efectivo, con el depósito", agilizando así la gestión administrativa. Rodríguez también destacó la seguridad mejorada que representa la iniciativa, calificándola como un beneficio en términos de "seguridad por todos lados", tanto para el "usuario" como para el personal de la agencia, brindando "más tranquilidad y previsibilidad a la gente que lo paga".

El director atribuyó la viabilidad de esta transición a la robusta infraestructura de conectividad de la provincia. Explicó que en los puntos de cobro la disponibilidad de 4G es "infinita", e incluso en zonas como Vallecito, se cuenta con 5G y señal Wi-Fi gracias a las antenas instaladas por Innova.

Respecto a la implementación, Rodríguez fue enfático al señalar que el cambio es efectivo inmediatamente: "el plazo fue puesto el mismo momento en que nosotros nos hicimos cargo". Reconoció que "todo cambio genera resistencia" y que los usuarios habituados al efectivo "van a tener que ir acostumbrándose", pero subrayó que el objetivo final es que el proceso sea "algo positivo" para toda la comunidad.