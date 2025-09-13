La Selección Argentina de Rugby consiguió un triunfo agónico ante Australia por 28 a 26 en el Allianz Stadium de Sídney, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship. El equipo dirigido por Felipe Contepomi se tomó revancha de la derrota sufrida la semana pasada y sumó su segundo éxito en el torneo.

El encuentro comenzó con protagonismo argentino. Santiago Carreras abrió el marcador con un penal a los tres minutos, pero los Wallabies respondieron rápidamente con un try de Joseph Sua’ali’i convertido por Tane Edmed. La reacción albiceleste llegó con el capitán Julián Montoya, quien interceptó una pelota y apoyó el try en su partido número 50 con la camiseta nacional. Carreras sumó la conversión y colocó el 10-7 parcial.

Los Pumas mantuvieron la presión y, con la efectividad de Carreras a los palos, estiraron la diferencia. A los 18 minutos, Max Jorgensen recibió tarjeta amarilla y Argentina aprovechó el hombre de más para ampliar el marcador con otro penal. La primera parte se cerró con dominio visitante y una ventaja de 19-7 gracias a la precisión del pateador cordobés.

En el complemento, Los Pumas llegaron a estar 25-7 arriba tras un nuevo penal de Carreras. Sin embargo, una amarilla al apertura argentino modificó el trámite del juego. Australia descontó con tries de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu, dejando el resultado 28-19. En el tramo final, Daugunu volvió a apoyar y James O’Connor convirtió para quedar a solo dos puntos.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión, con los Wallabies atacando en busca de la remontada y Argentina defendiendo con firmeza. Finalmente, Los Pumas resistieron y aseguraron una victoria ajustada que los mantiene en la pelea por el certamen.

El goleador del encuentro fue Santiago Carreras, autor de 23 puntos, mientras que Montoya aportó el único try argentino. Con este resultado, Los Pumas alcanzan nueve unidades en la tabla, dos menos que Australia y a uno de Sudáfrica y Nueva Zelanda.

El próximo desafío del seleccionado será el sábado 27 de septiembre ante Sudáfrica en Durban, en la continuidad del Rugby Championship.

Tabla de posiciones del Rugby Championship 2025