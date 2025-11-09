El seleccionado argentino de rugby comenzó con una sólida victoria su gira por Reino Unido, imponiéndose por 52 a 28 frente a Gales en el estadio Principality de Cardiff. Fue un partido marcado por la superioridad clara de Los Pumas, que lograron siete tries y dominaron gran parte del encuentro.

Dirigidos por Felipe Contepomi, los argentinos abrieron el marcador con un try de Pedro Delgado tras una jugada colectiva bien ejecutada a los 7 minutos. Apenas dos minutos después, Gerónimo Prisciantelli amplió la ventaja luego de un gran kick de Mateo Carreras. Gales respondió con fuerza y logró empatar transitoriamente, pero la expulsión temporal de Ben Thomas por una infracción a Pablo Matera inclinó la balanza a favor de Argentina.

Publicidad

El primer tiempo terminó con Los Pumas liderando 31-14, gracias a los tries de Simón Benítez Cruz y Mateo Carreras, todos convertidos por Santiago Carreras, quien además aportó un penal. La defensa argentina se mostró sólida, mientras que el ataque fue efectivo y veloz para aprovechar las oportunidades.

En el segundo tiempo, la dinámica no cambió. Bautista Delguy anotó rápidamente un try que sumó aún más presión sobre los locales, que a su vez sufrieron la tarjeta amarilla de Tomos Williams. Aunque Gales logró descontar con tries de Jac Morgan y Blair Murray, Los Pumas mantuvieron la ventaja con anotaciones decisivas de Prisciantelli y Santiago Grondona, cerrando el marcador con un try final de este último.

Publicidad

El árbitro neozelandés Ben O'Keeffe estuvo a cargo del encuentro, que contó con un despliegue físico y técnico notable por parte de Argentina. Tras esta victoria, el equipo se trasladará a Edimburgo para enfrentar a Escocia el próximo domingo a las 12:10 horas en el estadio Murrayfield.

Formaciones iniciales

Gales: Rhys Carré; Dewi Lake; Keiron Assiratti; Dafydd Jenkins; Adam Beard; Alex Mann; Jac Morgan (capitán); Aaron Wainwright; Tomos Williams; Dan Edwards; Josh Adams; Ben Thomas (27m. amarilla); Max Llewellyn; Tom Rogers; Blair Murray. Entrenador: Steve Tandy.

Publicidad

Argentina: Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán); Pedro Delgado; Guido Petti; Marcos Kremer; Pablo Matera; Juan Martín González; Joaquín Oviedo; Simón Benítez Cruz; Gerónimo Prisciantelli; Mateo Carreras; Santiago Chocobares; Justo Piccardo; Bautista Delguy; Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi.