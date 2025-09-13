El seleccionado argentino de rugby logró una importante victoria ante Australia por 28 a 26 en el Allianz Stadium de Sydney, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship. Con este resultado, Los Pumas cerraron su gira por Oceanía con un balance de dos triunfos y dos derrotas, quedando aún con chances de pelear en la recta final del torneo.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo un gran primer tiempo, aunque debió sobreponerse a la expulsión temporal de Santiago Carreras, máximo anotador de la competencia, que condicionó el desarrollo del complemento. De todos modos, Argentina pudo sostener la ventaja y festejar un triunfo clave ante los Wallabies.

Publicidad

En el inicio del certamen, Los Pumas cayeron ante Nueva Zelanda en Córdoba por 41 a 24, pero rápidamente dieron el golpe al derrotar a los All Blacks 29 a 23 en Buenos Aires, en lo que fue su primera victoria histórica en el país ante los neozelandeses. Posteriormente, en el primer cruce en Australia, los locales se impusieron 28 a 24.

Con estos resultados, Argentina se posiciona en la tabla con dos victorias y dos derrotas, mientras que la jornada también dejó la goleada de Sudáfrica sobre Nueva Zelanda por 43 a 10 en Wellington, un marcador que significó la peor derrota en la historia de los All Blacks.

Publicidad

El calendario ahora enfrentará a Los Pumas ante los Springboks en dos compromisos decisivos: el sábado 27 de septiembre desde las 00.10 en Durban y el sábado 4 de octubre en Londres, desde las 10 de la mañana hora argentina.

Cabe recordar que en 2024 Argentina firmó su mejor actuación desde que se sumó al Rugby Championship en 2012, quedando en la tercera posición con 14 puntos y victorias ante las tres potencias del hemisferio sur.

Publicidad

Tabla de posiciones

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025

Fecha 1 : 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el de Córdoba (Argentina) Fecha 2 : 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el de Buenos Aires (Argentina) Fecha 3 : 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

: 24-28 vs. Australia en el de Queensland (Australia) Fecha 4 : 28-26 vs. Australia en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

: 28-26 vs. Australia en el de Sydney (Australia) Fecha 5 : vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el de Durban (Sudáfrica) Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra)

Todas las actuaciones de Los Pumas en el Rugby Championship