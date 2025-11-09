Los Pumas tuvieron una actuación contundente en Cardiff y superaron a Gales por 52-28, un triunfo clave que los mantiene en la lucha por un puesto como cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial. Con un juego ordenado, dominante en el contacto y eficaz en cada oportunidad, el equipo argentino dejó una imagen sólida que marca un paso importante en su gira por el Reino Unido.

La figura del encuentro fue el apertura Gerónimo Prisciantelli, autor de dos tries y referente en la conducción del equipo, aportando seguridad y claridad en momentos decisivos. A su lado, Marcos Kremer y Juan Martín González sobresalieron con un despliegue incansable en la tercera línea, mientras que Santiago Carreras aportó puntos clave desde el pie para asegurar la diferencia en el marcador.

Argentina mostró equilibrio en ataque y defensa, capitalizó los errores galeses y fue letal especialmente en el segundo tiempo, cuando consolidó la victoria con autoridad. La defensa respondió en los momentos de mayor presión y el ataque logró fluidez y precisión para aprovechar cada avance.

Con este triunfo, Los Pumas afianzan su posición en el sexto lugar del ranking mundial y cierran de la mejor manera su paso por Cardiff. En la historia del cruce entre ambos seleccionados, Gales mantiene ventaja con 15 triunfos, 9 derrotas y 2 empates en 26 partidos. El próximo desafío será enfrentar a Escocia en el segundo encuentro de la gira, con el objetivo de sostener el impulso y seguir construyendo hacia el Mundial 2027.