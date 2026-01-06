La villa cabecera de Media Agua, en el departamento Sarmiento, volvió a vivir el lunes por la noche una de sus celebraciones más esperadas con la tradicional caravana de Reyes Magos. Con más de dos décadas de realizarse, la actividad adquirió desde hace unos años un significado especial al consolidarse como un homenaje permanente a Mauricio Fernández, referente comunitario fallecido en mayo de 2023 y recordado con profundo afecto por los vecinos.

La iniciativa, organizada por la Agrupación Jóvenes del Siglo XXI y la Agrupación Sarmientina de Carruajes Antiguos Mauricio Fernández, hoy continúa gracias al compromiso de su familia. Su hijo, Martín Fernández, dialogó con DIARIO HUARPE sobre la importancia de sostener esta tradición pese a la ausencia física de su padre y destacó el vínculo que sostenían a nivel personal y comunitario.

Su hijo Martín (Izquierda) continúa los pasos de su papá. (Gentileza)

Martín recordó cómo vivía la caravana de Reyes desde niño, siempre acompañando a su padre: “Yo lo viví desde chico, siempre con él, porque es algo muy lindo. A veces participaba con papá, incluso como showman”, relató nostálgico. Entre el recuerdo, uno de los detalles más emotivos es que este año Martín vistió el mismo traje que utilizaba su padre para salir de rey mago: “Es el mismo. Pasa que se termina la caravana a la 1 de la mañana, se lava y se guarda para el próximo año”, explicó. “Tenemos cuatro túnicas que usamos hace más de 10 años; lo único que se renueva son las coronas y algunas guardas”, precisó.

También contó que Mauricio fue director de la Juventud de la Municipalidad de Sarmiento desde el 2003 al 2007, desde allí estuvo involucrado con los chicos. “Hacía Reyes Magos, trabajaba con los Juegos Evita, llevaba contingentes a Buenos Aires para probarse y jugar al fútbol. Siempre fue muy solidario”, recordó su hijo.

Un referente que convocaba desde el corazón

Al recordar la personalidad de Mauricio Fernández, Martín destacó su capacidad de liderazgo natural. “Mi papá tenía un aura. Decía ‘chicos, hagamos esto’ y todos lo seguían. Tenía su grupo de amigos y siempre era ir para adelante”, señaló. Además de la caravana, Mauricio impulsaba múltiples acciones solidarias. “Hacía chocolatadas, todo de corazón, con vecinos y familia, pidiendo donaciones. No dependía de lo municipal, lo hacía porque le nacía”, recordó Martín.

Mauricio Fernández es recordado como alguien carismático y con un 'aura', según su hijo. (Gentileza)

El impacto social del legado de Mauricio Fernández fue tal que incluso hoy en día el municipio reconoce esta caravana como propia de la familia y las agrupaciones. “El municipio hace Reyes Magos en todos los distritos, pero en la zona céntrica de Media Agua no lo tocan, nos lo dejan a nosotros porque saben que es un legado de más de 20 años”, explicó Martín.

Mauricio es recordado por muchos vecinos como una persona caritativa en Sarmiento, en especial con niños. (Gentileza)

Además, recordó otras iniciativas impulsadas por su padre, como “El Imbatible”, un concurso de preguntas y respuestas para estudiantes secundarios cuyo premio era un viaje a Carlos Paz o Buenos Aires. “Siempre estuvo asociado a los chicos, por eso la juventud siempre se acuerda de él”.

El legado, la honra y continuidad

Si bien la familia no puede replicar todas las actividades que realizaba Mauricio, Martín aseguró que el espíritu se mantiene. “Seguimos con las presentaciones de carruajes antiguos, siempre a nombre de él. Hicimos una bandera en su honor”, contó, y remarcó que la caravana de Reyes es “el legado más fuerte que seguimos de él”.

En homenaje a Mauricio, este año uno de los carruajes llevó una bandera en su honor. (Gentileza)

Por último, Martín también expresó su deseo de involucrar a sus hermanos menores para asegurar la continuidad de la tradición. “Quiero sumar a mis hermanos más chicos: Bautista, Juan Cruz y los mellizos. La idea es que esto siga”, afirmó, y destacó que mantiene vínculo con Verónica González, última pareja de su padre, con quien además cuenta para seguir la tradición y mantener viva la memoria de Mauricio como un referente comunitario inolvidable.