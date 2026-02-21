Un inspector municipal de tránsito fue agredido a golpes en la madrugada del viernes mientras supervisaba un control de alcoholemia en la capital de Santa Fe, y debió ser internado en un sanatorio privado luego de recibir lesiones faciales y en una mano durante el ataque, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo en la intersección de bulevar Pellegrini y avenida López y Planes, en inmediaciones de la cancha de Unión, cuando un conductor detenido para realizar la prueba de alcohol en sangre dio un resultado de 0,75 gramos de alcohol por litro (muy por encima del límite permitido) y se informó que su vehículo sería retenido.

Al conocerse la medida, el hombre que conducía, acompañado por otros tres ocupantes, reaccionó de forma agresiva, increpando primero a las inspectoras presentes. Un grupo de tres hombres (de 25, 33 y 46 años) atacó entonces al inspector de 43 años, quien intentó calmar la situación, según el parte policial.

Producto de la golpiza, el agente cayó al pavimento y recibió varios golpes. Se solicitó asistencia médica y, tras ser atendido en el lugar, fue trasladado a un centro de salud para observación y tratamiento. Su estado, fuera de riesgo de vida, fue confirmado por fuentes gremiales.

Personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) y de la Brigada Motorizada intervino rápidamente y logró detener a los tres agresores, que quedaron a disposición de la Justicia en una causa que, según lo informado, podría tipificarse por lesiones dolosas y amenazas.

Desde el área municipal de Seguridad y Tránsito repudiaron el ataque y reafirmaron el apoyo al trabajador lesionado, al tiempo que aseguraron que los operativos de control se mantendrán con el objetivo de desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y preservar la seguridad vial en la ciudad.