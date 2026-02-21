El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) lanzará a finales de febrero principios de marzo, un nuevo llamado a licitación pública, destinado a concesionar 9 áreas con un total de 23 derechos mineros ubicados en los departamentos de Iglesia y Calingasta, dos de las zonas con mayor potencial geológico de la Cordillera sanjuanina.

La convocatoria se publicará durante cinco días hábiles antes o en el Boletín Oficial y las empresas interesadas contarán con tres meses para completar los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros contemplados en los pliegos de bases y condiciones. La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, detalló que la oferta incluirá: 5 áreas en Iglesia y 4 áreas en Calingasta.

Estas zonas presentan potencial para exploraciones vinculadas a pórfidos de cobre, oro y litio (tierras raras), 3 vectores estratégicos para la matriz minera sanjuanina. En todos los casos, los oferentes deberán presentar una propuesta económica acompañada por un plan de trabajo técnico, que incluya metodología, etapas, cronograma y estimación de inversión para la fase exploratoria.

El anuncio se suma a una serie de adjudicaciones recientes que consolidan el dinamismo del sector minero en San Juan. En los últimos meses, el IPEEM otorgó las áreas Del Carmen y Jagüelito a la compañía Shandong Gold, reforzando la presencia de capitales internacionales en la provincia.

Durante el año pasado también se concesionaron los proyectos Marisa I y Los Crisoles, ubicados en corredores mineros cercanos a desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón, lo que evidencia la creciente competitividad de San Juan como destino para exploración de metales críticos.