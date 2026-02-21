Floyd Mayweather Jr., el legendario boxeador estadounidense con un récord profesional invicto de 50 victorias y ninguna derrota, anunció su regreso al boxeo profesional tras nueve años de retiro. El excampeón de cinco divisiones aseguró que competirá nuevamente en peleas oficiales durante la temporada de verano de 2026, luego de participar en un combate de exhibición programado contra Mike Tyson en primavera, aunque aún no se han confirmado detalles de fecha, rival o sede para su enfrentamiento profesional.

Mayweather, que cumplirá 49 años próximamente, indicó en un comunicado que todavía siente que tiene “lo necesario para establecer más récords en el boxeo” y que sus futuros eventos generarán grandes audiencias y ganancias globales, en asociación con la promotora CSI Sports/Fight Sports. Esta será su cuarta vuelta del retiro desde que se retiró oficialmente en 2017 tras vencer a Conor McGregor.

El exestrella ha seguido activo desde su retiro con múltiples combates de exhibición contra figuras del entretenimiento deportivo como Logan Paul, el influencer Mikuri Asakura y John Gotti III, además del próximo choque con Tyson, que servirá de antesala a su regreso competitivo.

Mayweather ha sido protagonista de algunos de los eventos más lucrativos en la historia del boxeo, incluida la pelea contra Manny Pacquiao en 2015, considerada la más rentable del deporte. A pesar de que aún no se han definido los detalles de su retorno competitivo, la expectativa global alrededor de su regreso es alta, alimentando especulaciones sobre posibles grandes réplicas de combates históricos del pugilismo.

Este anuncio se suma al regreso reciente de otras figuras del boxeo, como Pacquiao, quien también volvió al cuadrilátero tras varios años retirado, lo que refleja una tendencia de grandes nombres reactivando sus carreras en el deporte.