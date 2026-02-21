El conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante un partido de la UEFA Champions League volvió a instalar el debate sobre el racismo en el fútbol internacional. Tras el cruce que derivó en versiones contrapuestas y una investigación sobre lo ocurrido en el campo de juego, la FIFA anunció un paquete de reformas para endurecer su política disciplinaria.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, comunicó las nuevas medidas y confirmó que las conductas racistas quedarán incorporadas de manera explícita como infracciones sancionables dentro del reglamento disciplinario. La modificación habilita castigos más severos, que pueden incluir suspensiones por uno o más partidos, según la gravedad del caso.

Además, se reforzará el protocolo de actuación durante los encuentros, priorizando la posibilidad de detener el juego ante cualquier sospecha de discriminación. Entre los cambios más relevantes figura la opción de suspender o incluso dar por terminado un partido si la situación lo amerita, en línea con una política de tolerancia cero frente a hechos racistas.

El plan no se limita al ámbito disciplinario. La FIFA también impulsará programas educativos en conjunto con gobiernos y sistemas escolares para promover la concientización sobre el racismo en el deporte y en la sociedad. El objetivo es abordar el problema desde una perspectiva preventiva y formativa.

Como parte de la estrategia, se creará un Panel Antirracismo integrado por exfutbolistas, que tendrá la función de asesorar, monitorear y evaluar la aplicación de las nuevas normas a nivel internacional. El organismo buscará así fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de cada caso.

En su mensaje, Infantino destacó que el fútbol debe ser una herramienta de unidad y anticipó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una plataforma para reforzar el mensaje de respeto e inclusión. La decisión marca un endurecimiento claro en la postura del máximo ente rector del fútbol mundial, en un contexto donde los episodios de discriminación generan cada vez mayor repercusión y demanda de respuestas contundentes.