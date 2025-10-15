El llanto de la periodista de TN, Cecilia Insinga, se volvió viral en redes sociales la semana pasada. La escena, compartida por su esposo, el conductor Diego Brancatelli, se produjo durante un viaje de pareja a Ushuaia.

En el video, la periodista se mostró profundamente conmovida al hablar de fútbol: "Estábamos hablando de que Racing gane la final de la Libertadores y yo me muero", dijo Insinga entre sollozos. Brancatelli, por su parte, destacó la intensidad y la pasión de su mujer por el club. La reacción de Insinga conmovió a miles de usuarios, quienes destacaron la autenticidad de su emoción y comentaron la ternura del momento.

Sin embargo, la repercusión no fue solo positiva. Luciana Elbusto, quien mantuvo un vínculo sentimental con Brancatelli durante cinco años a espaldas de Cecilia, decidió opinar sobre las lágrimas de la periodista.

Durante una caja de preguntas en Instagram, un seguidor le consultó a Elbusto: "¿Te da pena ella? Yo vi las historias que subió él de ella llorando por Racing y me dio pena".

La examante de Brancatelli no dudó en responder, generando una fuerte polémica. Primero, intentó esquivar la pregunta diciendo: "No sé a qué va la pregunta". Luego, disparó la crítica: "Pero ‘cada uno elige por qué sufrir’".

Además, Elbusto aprovechó para incluir una referencia futbolística, dejando clara su postura como hincha de Boca: "Yo soy de Boca, el club que elegí desde siempre, y por ahora no tuve que esperar 30 años para celebrar ni verlo en la B".

Finalmente, Luciana Elbusto dejó una reflexión más general sobre la pasión futbolera, sugiriendo que las prioridades de Insinga estaban equivocadas. Aseguró que "Hay cosas graves y tristes en la vida que sí merecen lágrimas". Y concluyó: "El fútbol es un deporte, con su pasión, pero deporte al fin".