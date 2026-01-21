Cultura y Espectáculos > Fuerte
Luck Ra reaccionó al ver que La Joaqui ploteó su camioneta de rosa
POR REDACCIÓN
La pareja conformada por La Joaqui y Luck Ra, quienes conviven y suelen mostrarse auténticos ante su público, protagonizó un nuevo episodio viral. La artista decidió realizarle una broma a su novio tras haber utilizado su vehículo durante un tiempo por no contar con movilidad propia.
Al devolver la camioneta, el cambio fue drástico: el vehículo estaba totalmente ploteado de color rosa. La cantante explicó su ocurrencia a través de las redes: "Como sabrán le robé la camioneta todas estas semanas a mi novio porque estaba sin auto. Él me prestó la suya y yo le hice una broma: se la ploteé de rosa".
Asimismo, justificó el nuevo aspecto del rodado señalando: "Además marco bastante territorio, una camioneta rosa es de un chico con novia sí o sí. No sé si le va a gustar o se va a enojar".
La reacción de Luck Ra fue registrada en vivo mientras el cantante se agarraba la cabeza sin poder dar crédito a lo que veía. Ante la situación, el músico manifestó: "Tengo muchas sensaciones". A pesar de la sorpresa, mantuvo la tranquilidad y añadió: "Lo voy a tener que volver a plotear del color original pero para estar unas semanas, está bien".
El hecho generó una ola de comentarios entre los seguidores, quienes expresaron diversas opiniones: "Te sacaste la lotería", "Lo maduro que es, yo me muero", "Noooo, te pasaste", "No da" y "Quién pudiera regular así las emociones".
