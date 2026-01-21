Publicidad
Luck Ra reaccionó al ver que La Joaqui ploteó su camioneta de rosa

La cantante intervino el vehículo de su pareja tras usarlo varias semanas, desatando una fuerte polémica en las redes.

21 de enero de 2026
Usuarios cuestionaron la broma y elogiaron la calma del cantante.

La pareja conformada por La Joaqui y Luck Ra, quienes conviven y suelen mostrarse auténticos ante su público, protagonizó un nuevo episodio viral. La artista decidió realizarle una broma a su novio tras haber utilizado su vehículo durante un tiempo por no contar con movilidad propia.

Al devolver la camioneta, el cambio fue drástico: el vehículo estaba totalmente ploteado de color rosa. La cantante explicó su ocurrencia a través de las redes: "Como sabrán le robé la camioneta todas estas semanas a mi novio porque estaba sin auto. Él me prestó la suya y yo le hice una broma: se la ploteé de rosa".

Asimismo, justificó el nuevo aspecto del rodado señalando: "Además marco bastante territorio, una camioneta rosa es de un chico con novia sí o sí. No sé si le va a gustar o se va a enojar".

La reacción de Luck Ra fue registrada en vivo mientras el cantante se agarraba la cabeza sin poder dar crédito a lo que veía. Ante la situación, el músico manifestó: "Tengo muchas sensaciones". A pesar de la sorpresa, mantuvo la tranquilidad y añadió: "Lo voy a tener que volver a plotear del color original pero para estar unas semanas, está bien".

El hecho generó una ola de comentarios entre los seguidores, quienes expresaron diversas opiniones: "Te sacaste la lotería", "Lo maduro que es, yo me muero", "Noooo, te pasaste", "No da" y "Quién pudiera regular así las emociones".

