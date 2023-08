Luis Rubiales, más complicado: nueva denuncia en su contra por acoso

La controversia sigue persiguiendo a Luis Rubiales, luego de otra denuncia grave en su contra. En una entrevista concedida al programa El Programa del Verano, Tamara Ramos, Directora General del sindicato Futbolistas ON, arremetió contra el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). La mencionada desenmascaró al hombre que tanto ruido ha hecho en estos días, con quien trabajó en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles).

En las últimas horas, Tamara no dudó en exponer los motivos detrás de su testimonio contundente. "He sido objeto de humillaciones, ha sido algo inaceptable. No me sorprende en lo más mínimo porque lo conozco desde hace muchísimos años y he sido víctima de su comportamiento. Lo que realmente me ha sorprendido es que lo haga públicamente", explicó al comienzo.

Por otro lado, la cofundadora de Futbolistas ON reveló comentarios obscenos que, según afirma, Rubiales le habría dirigido a ella hace algún tiempo. En presencia de figuras prominentes del fútbol como Casillas o Piqué y Ramos, alega haber escuchado comentarios como "venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras" o "¿de qué color traes hoy la ropa interior?". Todo esto, tras el beso de Luis a la jugadora de la Selección de España.

Más problemas para Rubiales

Tamara Ramos, a su vez, afirmó que "ahora es más probable que me crean", alzando la voz contra el machismo arraigado en el mundo del fútbol. Detalló que su salida de la AFE fue un proceso complicado y que vivió momentos muy difíciles. Claramente el caso de Luis Rubiales ha generado conmoción en el mundo, pero aparentemente no es nada nuevo para algunas personas.

Para agregar a todo lo anterior, Tamara Ramos también aprovechó la instancia y expresó su escepticismo ante las disculpas emitidas por Rubiales y consideró que se está "justificando". Estas revelaciones se suman a los retos actuales que enfrenta Luis en medio de las acusaciones y la polémica en torno a su liderazgo en el ámbito del fútbol español. ¿Qué ocurrirá con el dirigente español?