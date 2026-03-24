El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó duras críticas contra la política exterior de Estados Unidos, al advertir que Washington estaría impulsando un nuevo modelo de dominación sobre los países en desarrollo, informó la Agencia AP.

Durante un foro celebrado en Colombia junto a líderes de América Latina y África, Lula cuestionó las acciones de EE.UU. en la región sudamericana, señalando medidas como la presión sobre Nicolás Maduro y el bloqueo de Cuba. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países”, afirmó.

El mandatario también criticó la ofensiva militar de EE.UU. e Israel contra Irán, comparándola con la Guerra de Irak y cuestionando los argumentos utilizados para justificarla. En ese contexto, recordó el caso de las supuestas armas de destrucción masiva, que no existían.

Lula fue más allá, al señalar que los países del Sur Global ya han sido históricamente saqueados por sus recursos, como oro, plata, diamantes, y advirtió que ahora existe un nuevo interés por apropiarse de minerales críticos y tierras raras. “Después de llevarse todo lo que teníamos, ahora quieren quedarse con nuestros recursos estratégicos”, denunció.

En su intervención, concluyó que estas dinámicas reflejan un intento de las potencias por “colonizar nuevamente” a las naciones en desarrollo, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y disputas por recursos clave para la economía global.