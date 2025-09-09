Este martes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó el departamento Pocito para acompañar una nueva edición del operativo integral "San Juan Cerca", una iniciativa del Gobierno provincial que busca acercar servicios y gestiones estatales a los distintos departamentos.

La actividad se desarrolló en la Escuela José Rudencindo Rojo, ubicada en calle Aberastain entre 14 y 15, donde cientos de vecinos pudieron realizar trámites vinculados a diversas áreas del Estado.

Durante su recorrido, Orrego conversó con vecinos y destacó la importancia de estas iniciativas: “Estoy muy contento de estar en Pocito, en un nuevo operativo más cerca. En esta ocasión, además de la atención habitual, entregamos notebooks a cooperativas del departamento y también insumos a emprendedores, en este caso del rubro textil. Estos encuentros nos permiten acercarnos, escuchar a la gente y brindar respuestas a quienes muchas veces no pueden llegar hasta el Centro Cívico”.

El operativo incluyó la participación de organismos de todos los ministerios provinciales, como los de Salud; Familia y Desarrollo Humano; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura; Economía, Finanzas y Hacienda, además de las secretarías de Ambiente y de Seguridad y Orden Público, el EPRE y Obras Sanitarias.

Los vecinos pudieron gestionar trámites como:

Renovación de DNI

Partidas de nacimiento

Certificados de antecedentes

Regulación dominial

Inscripción a programas de emprendedores, cooperativas y discapacidad

Asesoramiento sobre tarifas sociales de agua y energía

Consultas en Defensa al Consumidor

Trámites del IPV

Además, se ofrecieron controles médicos, vacunación, turnos con especialistas y propuestas recreativas para niños. También se brindó asesoramiento educativo sobre FinEs, Progresar, desbloqueo de netbooks, capacitaciones laborales y gestiones docentes.

Con estas acciones, el Gobierno de San Juan continúa profundizando su política de descentralización, con el objetivo de que los servicios públicos estén más cerca de los vecinos, sin necesidad de trasladarse hasta la capital provincial.