En el marco del 83º aniversario del departamento Rawson, el gobernador Marcelo Orrego inauguró este jueves 4 de septiembre la obra de ensanche, repavimentación e iluminación de Calle 5, en el tramo que va desde Frías hasta Hipólito Yrigoyen. Se trata de un proyecto estratégico que mejora la conectividad entre los departamentos Rawson y Pocito, optimizando la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Durante el acto, Orrego destacó el impacto de la obra para los vecinos y adelantó nuevas intervenciones. “Por suerte pudimos concluir esta obra que son casi 2,5 kilómetros, es una obra que planificamos con fondos netamente provinciales, pero ha valido la pena porque le vamos a cambiar la vida a muchísimas familias”, aseguró.

El gobernador provincial, Marcelo Orrego, inauguró la obra. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, agregó: “Son las obras que todos los sanjuaninos necesitamos. Cuando el año pasado nos tocó asumir, el gobernador tomó una decisión de que fuese una de las primeras obras que íbamos a retomar y, en ese momento, estaba en un 15% de avance y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos en el 100%. Vamos a seguir apostando por obra pública, vamos a seguir trabajando por San Juan para que todos ustedes lo puedan disfrutar”.

El gobernador también anunció próximas inauguraciones: “Vamos a pavimentar la calle Lemos, que va desde Doctor Ortega a Calle 5, y también vamos a hacer un esfuerzo de la provincia para que se pavimente la calle Meglioli, de República del Líbano a Calle 5. Así que vamos a festejar doble este año”, expresó Orrego.

Funcionarios provinciales y municipales. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

La obra incluyó la construcción de doble carril por sentido, banquinas, bicisenda de doble circulación, veredas renovadas y nueva línea de arbolado. Además, se instalaron servicios subterráneos de agua potable, cloacas y gas natural, junto con un canal de hormigón para optimizar el riego en la zona.

En cuanto a la iluminación, se colocaron 278 luminarias LED, distribuidas en 76 columnas metálicas de doble brazo para la calzada principal y 126 columnas de 3 metros para la bicisenda, con una inversión de $303.511.707,73 y un plazo de ejecución de siete meses.

La Calle 5 quedó renovada con doble carril, bicisenda y luminarias LED. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Orrego resaltó también la coordinación con los intendentes de Rawson, Carlo Munisaga, y de Pocito, Fabián Aballay, además de la comunidad: “Muchísimas gracias a todos trabajando juntos. Que San Juan siga creciendo”, señaló durante la inauguración, donde estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y vecinos de la zona.

La obra, muy esperada por la comunidad, comenzó en 2022 con fondos provinciales y generó más de 110 puestos de trabajo directos durante su ejecución, fortaleciendo la economía local. Con un monto total de $7.900.179.550,62, la provincia consolida a la Calle 5 como una arteria clave para el tránsito liviano y pesado, y reafirma su plan de nuevas obras de pavimentación en la provincia.