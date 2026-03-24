Este 24 de marzo de 2026, la Plaza de Mayo se colmó de ciudadanos que llegaron al microcentro porteño para conmemorar el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina. La marcha comenzó desde temprano, con columnas de manifestantes que ocuparon la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur.

Familias completas, niños y adultos mayores participaron portando fotos de desaparecidos, pañuelos blancos y banderas con los rostros de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entre los cantos y aplausos, los manifestantes mantuvieron la consigna “Nunca Más”, recordando a las víctimas y reafirmando la memoria histórica.

Diversas agrupaciones políticas y sociales se concentraron en distintos puntos de la ciudad: La Cámpora, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Frente Renovador, UCR, Madres de Plaza de Mayo y partidos de izquierda, para luego confluir en la plaza. Este año, la columna de La Cámpora realizó un recorrido simbólico frente al departamento de Cristina Kirchner en San José 1111 antes de unirse al acto central.

El momento culminante del día será la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, prevista para las 16.30 en el escenario principal de Plaza de Mayo.

A lo largo de toda la jornada, la multitud recordó a los jóvenes desaparecidos, cuyos familiares y amigos mantienen viva la memoria, mientras la Plaza y sus alrededores se convirtieron en un espacio de encuentro intergeneracional, donde conviven el dolor, el recuerdo y el compromiso por los derechos humanos.