El dolor de la pérdida se hizo visible en las redes sociales del actor Marco Antonio Caponi. A través de un mensaje emotivo, el artista despidió a su perrita Clerchu, quien fue una parte fundamental de su vida durante 14 años.

Caponi, nacido en Godoy Cruz el 9 de octubre de 1983, relató con palabras sentidas la huella imborrable que su mascota dejó en su rutina diaria. Su mensaje en Instagram prometía que su amor estará "presente siempre".

Publicidad

El actor enumeró los pequeños gestos que extrañará y que mantendrá vivos en su memoria, como rituales de un amor incondicional. “Nuestro amor estará presente siempre y no habrá una pelotita que no pique para tenerte, ni un pedacito de asado para vos”, sostuvo.

Caponi también prometió repetir las interacciones que definieron su relación: “Te voy a pedir la patita tantas veces como te recuerde”. Además, revivió las imágenes de los momentos de descanso compartidos en la plaza: “y me voy a dar unas vueltas por las noches, así nos sentamos en el banquito de la plaza un rato a descansar”.

Publicidad

El actor recordó con especial ternura el disfrute mutuo en los viajes: “que lindo manejar con vos en mis piernas disfrutando el viento que te daba en la cara...”.

El homenaje no solo se centró en la relación individual, sino que también subrayó el papel crucial de Clerchu dentro del entorno familiar. Caponi, quien está casado con Mónica Antonópulos, la despidió reconociendo su labor protectora: “Guardiana de Cami y Vale, tus uñas por la casa y mirada noble y sabia se queda protegiéndolos para siempre”.

Publicidad

El posteo incluyó una imagen de la perra junto a la canción “Todas las hojas son del viento” de Pescado Rabioso, añadiendo un matiz nostálgico al tributo. Caponi cerró su dedicatoria reafirmando su cariño: “Te amamos Clerchu... Gracias por 14 años. Te amo compañera”.