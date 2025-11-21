En medio del lanzamiento de “Quimera”, el álbum que ya destaca como uno de los trabajos más íntimos de su carrera, María Becerra protagonizó un sincero intercambio con el periodista Tony Dandrades en el que habló abiertamente de su deseo de ser madre. Consultada por su futuro personal tras haber atravesado dos embarazos ectópicos, la artista aseguró que el anhelo sigue presente, aunque hoy lo vive sin la ansiedad que solía acompañarlo.

Becerra explicó que el proceso fue “muy largo y doloroso” para ella y su pareja, J Rei, marcado por episodios que no trascendieron públicamente. Contó que el deseo de ser madre joven estaba atravesado por su historia familiar: sus padres la tuvieron a los 44 y 45 años, y esa experiencia la llevó a querer una maternidad con más vitalidad y energía. Sin embargo, reflexionó que su cuerpo hoy “está diciendo otra cosa” y que debe escucharlo.

La cantante detalló que junto a su pareja comenzaron un camino acompañado por especialistas en fertilidad, con estudios y tratamientos, aunque aún no se halló la causa de sus complicaciones. En ese contexto, expresó su fe y afirmó que siente que “Dios le está marcando que este no es el momento”.

Sobre el final, Becerra dejó una reflexión contundente: “Mi vida vale mucho como para desviverme por tener un bebé. Soy muy joven y tengo muchas cosas por vivir”. Su testimonio volvió a poner en foco la importancia de la salud física y emocional, incluso en medio del éxito artístico que atraviesa con su nuevo disco.