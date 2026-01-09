Publicidad
Sociedad > Receta

Cómo hacer flan de manzana con pocos ingredientes

Un clásico postre reconfortante que combina la suavidad del flan tradicional con el sabor natural de la manzana, hecho con ingredientes accesibles y una preparación sencilla.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Receta de flan de manzana, con pocos ingredientes y muy económica (Imagen: IA )

El flan de manzana es una versión accesible y deliciosa del tradicional flan casero, ideal para cualquier sobremesa y apto incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina. Con ingredientes simples como manzanas, leche, huevos y azúcar, este postre económico ofrece una textura cremosa y un sabor equilibrado. 

La receta destaca por su simpleza y versatilidad: la manzana se cocina y se convierte en un puré suave que se integra a la mezcla de flan, aportando humedad y dulzor natural, sin perder la clásica capa de caramelo que caracteriza a este postre.

Ingredientes principales:

  • 2 manzanas medianas (verdes o rojas)

  • 1 taza de azúcar

  • 2 huevos

  • 500 ml de leche

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Azúcar extra para el caramelo 

Pasos clave de preparación:

  1. Caramelizar: Derritá azúcar a fuego bajo hasta obtener un caramelo dorado y volcá cuidadosamente en el molde.

  2. Cocinar las manzanas: Pelá, cortá y cociná las manzanas con un chorrito de agua hasta que estén blandas. Luego pisá o procesá hasta hacer puré.

  3. Mezclar: Batí huevos con leche, esencia de vainilla y azúcar. Incorporá el puré de manzana hasta integrar bien. 

  4. Hornear: Verté la mezcla en el molde y cociná a baño María en horno precalentado a 160 °C por 40–50 minutos, hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio. 

  5. Enfriar y servir: Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerá al menos 2 horas antes de desmoldar. 

Este postre puede disfrutarse solo o acompañado con crema, una bocha de helado o dulce de leche, potenciando su sabor y convirtiéndolo en una opción ideal para cualquier ocasión.

