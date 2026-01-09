El flan de manzana es una versión accesible y deliciosa del tradicional flan casero, ideal para cualquier sobremesa y apto incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina. Con ingredientes simples como manzanas, leche, huevos y azúcar, este postre económico ofrece una textura cremosa y un sabor equilibrado.

La receta destaca por su simpleza y versatilidad: la manzana se cocina y se convierte en un puré suave que se integra a la mezcla de flan, aportando humedad y dulzor natural, sin perder la clásica capa de caramelo que caracteriza a este postre.

Publicidad

Ingredientes principales:

2 manzanas medianas (verdes o rojas)

1 taza de azúcar

2 huevos

500 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar extra para el caramelo

Pasos clave de preparación:

Caramelizar: Derritá azúcar a fuego bajo hasta obtener un caramelo dorado y volcá cuidadosamente en el molde. Cocinar las manzanas: Pelá, cortá y cociná las manzanas con un chorrito de agua hasta que estén blandas. Luego pisá o procesá hasta hacer puré. Mezclar: Batí huevos con leche, esencia de vainilla y azúcar. Incorporá el puré de manzana hasta integrar bien. Hornear: Verté la mezcla en el molde y cociná a baño María en horno precalentado a 160 °C por 40–50 minutos, hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio. Enfriar y servir: Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerá al menos 2 horas antes de desmoldar.

Este postre puede disfrutarse solo o acompañado con crema, una bocha de helado o dulce de leche, potenciando su sabor y convirtiéndolo en una opción ideal para cualquier ocasión.