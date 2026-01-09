Sociedad > Trucazo
Truco casero para sacar manchas amarillas de las axilas
POR REDACCIÓN
En verano, el aumento de la sudoración junto con el uso de antitranspirantes provoca la aparición de manchas amarillas en la zona de las axilas de camisas y remeras, un problema habitual que muchas veces parece imposible de corregir con un simple lavado.
Un truco casero y económico, que combina bicarbonato de sodio, jabón líquido para platos y agua oxigenada, fue recomendado como una fórmula eficaz para eliminar esas manchas amarillentas sin recurrir a blanqueadores agresivos que pueden dañar las fibras.
Ingredientes y preparación del truco
Bicarbonato de sodio: actúa como abrasivo suave y neutraliza olores.
Jabón líquido para platos: ayuda a disolver residuos de desodorantes y aceites.
Agua oxigenada (10 o 20 volúmenes): funciona como blanqueador natural sin los efectos agresivos del cloro.
Mezclando dos cucharadas de bicarbonato con una de jabón líquido y un chorrito de agua oxigenada hasta formar una pasta cremosa, se puede aplicar directamente sobre la mancha seca y frotar suavemente con un cepillo de dientes viejo para que penetre en las fibras. Luego de dejar actuar la mezcla al menos una hora, se enjuaga con agua fría y se lava la prenda como de costumbre.
Por qué funciona
El bicarbonato ayuda a levantar la suciedad y neutraliza los olores depositados por el sudor.
El jabón disuelve residuos grasos y de desodorante que quedan atrapados en el tejido.
El agua oxigenada actúa como un agente blanqueador más suave que la lavandina, ayudando a restaurar el color claro de la prenda.
Este método casero aprovecha ingredientes accesibles que probablemente ya están en el hogar, evitando la necesidad de productos costosos o químicos agresivos que puedan deteriorar las telas.
Adicionalmente, otras recomendaciones generales de limpieza y prevención incluyen lavar las prendas lo antes posible después de usarlas, evitar la acumulación de desodorante en la tela y, si es posible, elegir fibras naturales que permitan mejor transpiración.