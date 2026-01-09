En verano, el aumento de la sudoración junto con el uso de antitranspirantes provoca la aparición de manchas amarillas en la zona de las axilas de camisas y remeras, un problema habitual que muchas veces parece imposible de corregir con un simple lavado.

Un truco casero y económico, que combina bicarbonato de sodio, jabón líquido para platos y agua oxigenada, fue recomendado como una fórmula eficaz para eliminar esas manchas amarillentas sin recurrir a blanqueadores agresivos que pueden dañar las fibras.

Ingredientes y preparación del truco

Bicarbonato de sodio: actúa como abrasivo suave y neutraliza olores.

Jabón líquido para platos: ayuda a disolver residuos de desodorantes y aceites.

Agua oxigenada (10 o 20 volúmenes): funciona como blanqueador natural sin los efectos agresivos del cloro.

Mezclando dos cucharadas de bicarbonato con una de jabón líquido y un chorrito de agua oxigenada hasta formar una pasta cremosa, se puede aplicar directamente sobre la mancha seca y frotar suavemente con un cepillo de dientes viejo para que penetre en las fibras. Luego de dejar actuar la mezcla al menos una hora, se enjuaga con agua fría y se lava la prenda como de costumbre.

Por qué funciona

El bicarbonato ayuda a levantar la suciedad y neutraliza los olores depositados por el sudor.

El jabón disuelve residuos grasos y de desodorante que quedan atrapados en el tejido.

El agua oxigenada actúa como un agente blanqueador más suave que la lavandina, ayudando a restaurar el color claro de la prenda.

Este método casero aprovecha ingredientes accesibles que probablemente ya están en el hogar, evitando la necesidad de productos costosos o químicos agresivos que puedan deteriorar las telas.

Adicionalmente, otras recomendaciones generales de limpieza y prevención incluyen lavar las prendas lo antes posible después de usarlas, evitar la acumulación de desodorante en la tela y, si es posible, elegir fibras naturales que permitan mejor transpiración.