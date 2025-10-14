La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha vuelto al centro de la escena mediática tras su reciente reconciliación. Semanas atrás, el conductor había sorprendido al anunciar su separación con la modelo peruana durante la emisión de su nuevo ciclo de streaming, Estamos de paso. Sin embargo, a los pocos días, ellos mismos anunciaron que habían decidido apostar nuevamente al amor.

Este regreso se dio en medio de las grabaciones de Los Tinelli, el reality que retrata la intimidad del clan familiar. Este contexto llevó a la periodista Marina Calabró a ser "lapidaria" con su análisis sobre el vínculo de la pareja.

En el programa radial El Observador, donde también opinó Guido Zaffora, Calabró y su colega abordaron las dudas que rodean la relación, sugiriendo que se trata de una estrategia para el show.

Zaffora comenzó diciendo que "Marcelo lo que hizo fue ficcionar su vida". Calabró fue más allá, apoyando la antigua teoría de Pampito de que la relación era parte de una estrategia para el reality.

"Confirmó la ruptura en su stream y luego salieron a contar que estaban juntos otra vez mientras están grabando la segunda temporada. Lo que digo es que efectivamente todo es parte del reality", lanzó Calabró.

Zaffora apoyó la teoría, comparando la situación con grandes figuras: "Pasa en los realitys de las más grandes figuras, está todo armado, hay un guión que hay que cumplir, nada es a la deriva". Calabró insinuó que esta búsqueda de idas y vueltas es necesaria: "Es verdad que si el lapso en el que están grabando la serie, tres meses ponele, no pasa nada... es aburrido de ver".

Además de cuestionar la autenticidad de la reconciliación, Marina Calabró criticó duramente al conductor por su manejo de la red social X (ex Twitter).

La periodista recordó un enfrentamiento previo con Tinelli, cuando él salió a desmentir información que ella había dado, como la posibilidad de ser embargado por 10 millones de dólares debido a deudas de su productora.

Calabró afirmó basándose en su "experiencia personal": "Cuando Tinelli tuitea, miente". Y concluyó de manera "picante": "En X (ex twitter) siempre desmiente información que es veraz y que le jode. Cuando vean una publicación de él en esa red social, duden".