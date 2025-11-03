A 6 años de la muerte de Cacho Castaña, su viuda, Marina Rosenthal, conversó con Infama (América) desde el mítico Café La Humedad sobre una experiencia mística que vivió. Marina expresó que, aunque se cumplieron seis años el 15 de octubre, a ella le parece que la muerte del cantante "fue ayer".

La mujer, que se casó con el tanguero en 2016 y lo acompañó hasta su fallecimiento en 2019, relató un momento al que vincula con su fe.

Marina relató que, a los dos días del fallecimiento de Cacho, ella estaba "tirada en la cama" llorando "mucho, mucho". En ese momento, lo único que se preguntaba era "cómo iba a poder seguir". Fue entonces cuando se giró y "apareció".

Rosenthal aseguró que esta aparición nunca le había ocurrido con nadie. Fue la "presencia completa" del cantante, y recordó hasta cómo estaba vestido. Él estaba parado, agarrado de la puerta del baño.

Detalló que vestía su pantalón blanco y una remera azul de Armani que él siempre usaba con brillos. Esta vestimenta le gustaba mucho y ella conserva una foto de él así, por lo que considera que la elección "no fue casualidad".

El mensaje que le dejó fue conciso y claro: "Me habló durante 10 segundos y me tiró una catarata de cosas". Lo más importante, según Marina, es que "No me pidió nada. Me explicó cómo seguir adelante".

Marina explicó que ella cree que "a veces las almas tardan un tiempito en despegar e irse". Ella sintió que tal vez él "necesitó darme esa tranquilidad". Aunque no lo volvió a ver, el encuentro le dio "mucha paz".