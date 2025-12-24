El comunicador Mario Pergolini confirmó que su programa de radio Deja que entre el Sol, emitido por Vorterix, no continuará en 2026, tras el anuncio que él mismo hizo al aire junto a su equipo. La revelación sorprendió a seguidores y oyentes, marcando una decisión significativa en su carrera mediática.

Pergolini, conocido por su trayectoria en televisión y radio, incluyendo su reciente regreso a la pantalla con el programa Otro día perdido en El Trece, explicó que la medida se debe a decisiones de la nueva dirigencia de la emisora y a una reconfiguración de los espacios productivos dentro de la emisora.

“La noticia es que el año que viene no vamos a hacer el programa, nos retiramos a nuestros apocentos”, señaló el periodista, al tiempo que aclaró que cada integrante del ciclo evaluará su futuro profesional por separado.

En su comentario al respecto, Pergolini subrayó con ironía la paradoja de su presente: “La pegás en la tele y te sacan de la radio”, haciendo referencia a su salto a la televisión y a la conclusión de este proyecto radial. A pesar de ello, no descartó la posibilidad de involucrarse en otros proyectos dentro de Vorterix o en distintos formatos, aunque aún no hay confirmaciones concretas.

La noticia se suma a un año intenso para Pergolini, que combina sus trabajos en radio, televisión y presencia mediática con reflexiones sobre su trayectoria y sobre los desafíos del mundo de los medios en la actualidad.