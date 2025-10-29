Marley se sometió a su segunda intervención quirúrgica ocular para completar el procedimiento en el ojo derecho, tras haberse operado el izquierdo la semana anterior. La cirugía, que fue breve y sin complicaciones, consistió en implantar un lente multifocal mediante una técnica de precisión.

El conductor decidió documentar toda la experiencia en sus redes sociales, mostrando el tratamiento paso a paso. Antes de ingresar al quirófano, Marley se filmó recostado en la camilla, con humor y tranquilidad. El conductor, manteniendo su estilo relajado, se dirigió a la cámara de su celular y expresó: “Bueno, ya estoy listo para el segundo ojo. Parezco un pirata, pero bueno, ojo de izquierdo, salió perfecto y ahora vamos por el ojo derecho”.

Publicidad

Consciente de los rumores que circularon sobre una supuesta urgencia médica, Marley utilizó sus redes para aclarar la situación. Comentó que su madre, preocupada, lo llamó al leer los portales. “Quiero avisar que no es una operación de urgencia... Le digo, no, era programado, era un ojo nada más. Pero bueno, ahora vamos por el segundo ojo, así que con James Taylor de fondo nos acompaña en esta operación”.

La intervención fue sumamente rápida. Marley afirmó, en tono irónico, que quince minutos después de la cirugía ya se iba para su casa.

Publicidad

Una vez finalizada la cirugía, el conductor se mostró aliviado y celebró el resultado, asegurando que ahora está "mucho más tranquilo" ya que era la segunda vez y sabía lo que venía. “Ya está. Adiós anteojos para siempre. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles”, comentó sonriente.

Su médico, entre risas, reconoció la mejoría: “Esta salió mejor, anduve practicando en la semana”. Marley concluyó su relato asegurando que “la vida sin anteojos ha llegado”.