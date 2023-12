Martín se despidió de los rivadavienses tras ocho años como intendente

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dejó el cargo tras ocho años y desde este domingo será el vicegobernador de San Juan. En el acto de asunción de su sucesor, Sergio Miodowsky, el saliente jefe comunal se mostró emocionado y en un breve discurso agradeció a los vecinos.

"Mis palabras van a ser de agradecimiento. Primero a Dios que me dio la posibilidad de ser intendente de Rivadavia, de cumplir ocho años como jefe político de mi departamento. En segundo lugar a mi familia que me ha bancado siempre, las extensas horas de trabajo y mi ausencia. En tercer lugar a mi equipo de trabajo, a los empleados de Rivadavia que me enseñaron, me acompañaron, me indicaron cuál era el camino a recorrer para llevar las cosas adelante, para hacer obras, para mejorar los servicios uy realizar todo lo que hemos hecho", dijo Martín.

"Y, por último, a los vecinos de Rivadavia, mi eterno agradecimiento por la confianza prestada, por el cariño y el amor que siempre me demostraron, eso me lo voy a llevar siempre en mi corazón. A todos eternamente gracias. Estoy terminando una de las etapas más bonitas de mi vida, pero esta de haber sido intendente es muy especial", indicó.

"Yo vengo de una familia en donde casi nunca se habló de política. Mi papá era viñatero y mi mamá ama de casa, pero cuando me recibí de abogado y con 27 años empecé a transitar el camino de la política. Junto a un grupo de amigos dijimos que uno iba a ser intendente de Rivadavia. Eso fue en el 2000 y 15 años después fui intendente. Eso se lo debo a todos los que están acá", concluyó Martín.