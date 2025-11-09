Boca derrotó 2-0 a River en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, y alcanzó su objetivo central: la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual. El triunfo xeneize desató la euforia en la tribuna local, pero la preocupación se instaló del lado del Millonario por la lesión de Maximiliano Meza.

A los 30 minutos del primer tiempo, Meza corrió un pelotazo en ataque y cayó al suelo sin contacto con un rival. De inmediato se tomó la rodilla izquierda y quedó tendido en el césped, evidenciando un dolor intenso. Los médicos ingresaron rápidamente y, tras revisarlo, determinaron que no podía continuar en cancha.

Marcelo Gallardo ordenó el ingreso de Matías Galarza Fonda en lugar del mediocampista, que salió en camilla visiblemente afectado. Las cámaras captaron a Meza tapándose la cara con las manos, desconsolado, en medio de un momento de frustración por la seguidilla de lesiones que lo persiguen desde su llegada a River.

El Superclásico dejó así un balance de festejos para Boca por su doble conquista (victoria y clasificación) y un foco de inquietud para River, que deberá esperar estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión de uno de sus futbolistas más importantes.