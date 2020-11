Medina: "Hay que buscar la unidad y que desaparezcan tres o cuatro impresentables"

A pocos días de que Pedro Medina depusiera sus intenciones de presentarse en las internas del Partido Bloquista (PB) y que luego rechazara el ofrecimiento del sector de Bravo y Caselles para ser presidente de la Honorable Convención, este lunes por la tarde noche se reunió con el otro candidato a conducir el partido centenario, Luis Rueda, con quien selló un acuerdo de cara a las elecciones internas del próximo 29 de noviembre.

“Quedamos con Luis (Rueda) en juntarnos y avanzar en un diálogo que nos permita unir a todos los sectores del bloquismo. Me ofrecí a intermediar en las negociaciones con todos los sectores, y esto venimos a hablar esta noche”, afirmó Medina en diálogo con DIARIO HUARPE.

El histórico dirigente bloquista criticó a la lista opositora, en particular a la actual presidenta del partido Graciela Caselles. Medina, además, explicó que luego de armar listas sólo en 17 distritos decidió que la mejor opción era no pugnar por el máximo cargo del PB.

“Nos pareció poco y comunicamos a los sectores nuestra decisión. Vino el sector de Bravo y Caselles a ofrecerme la presidencia de la Convención Bloquista, pero yo rechacé esa nominación y me preguntaron por qué. Y les dije porque no les creo; no le creo a la señora Caselles, no le creo al señor Juan Domingo Bravo, no le creo al señor Jorge Godoy y no le creo a la gente que los acompaña. Si andan firmando un documento privado en una oficina por lo cual se va a separar de un bloque y va a dejar de votar en ese bloque, esto es en contra de la opinión del pueblo”, lanzó Medina.

En contrario, el líder de Renovación Bloquista reconoció que Rueda le pidió que siguiera dentro del partido y que “eso hizo que decidiera bajara todas las listas de la provincia y quienes me seguían quedaron libres de apoyar a quien quieran. Supongo que han quedado enojados con el sector que me traicionó y que apoyarán al otro sector”.

Medina señaló que en lo personal espera que tras la elección haya unidad en el bloquismo, pero que “desaparezcan estos tres o cuatro impresentables que tiene el partido, sean diputada nacional, concejales o se apelliden cómo sea”.

“Hay que buscar la unidad de los otros sectores para que el Partido Bloquista crezca y que el pueblo de San Juan pueda elegir entre grandes partidos quién quiera que los conduzca. Por eso creo que los impresentables van a perder en una proporción de 8 votos a 2”, finalizó.

Con tono más bajo

A su vez, Luis Rueda le bajó el tono a las declaraciones de Medina al subrayar que “seguimos avanzando en convocar a todos, hasta a quienes tienen una mirada diferente o quieren debatir. Hemos invitado a que se sumen al partido a todos y que a partir del 29 de noviembre empecemos una conducción donde estemos todos, donde esté la familia bloquista”.

Respecto de Medina, el actual presidente de la Convención dijo que “Pedro es un dirigente de mucha trayectoria en el partido, con quien hemos discutido con diferentes proyectos, pero él decidió no participar en estas elecciones. Él nos comentaba que había visto que este proyecto había logrado consensos importantes no participando de ninguna lista, porque la verdad que él no quiere, pero sí apoyando y acompañando para hablar del bloquismo dentro del partido”.

Por último, manifestó que ha hablado con Caselles porque “creemos que tenemos que estar todos”. “Por ahí nuestro proyecto ha logrado mayor consenso, en muchos departamentos tenemos lista de unidad. Estamos conversando, creo que sería muy bueno para el bloquismo que nos vean de nuevo unidos atrás de un proyecto de partido. Lo charlaremos con Graciela, quizás si ella se molestó con algunos dirigentes o con el frente, es la posibilidad de buscar los consensos para llegar a la unidad partidaria”, concluyó.