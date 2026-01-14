Un impactante hallazgo conmocionó a los vecinos de Guaymallén, Mendoza, luego de que un perro doméstico encontrara restos humanos en un descampado y los llevara hasta el patio de una vivienda, donde sus dueños alertaron a las autoridades. El caso es investigado por la Justicia para determinar identidad y circunstancias de la muerte.

Según el informe policial, el hecho ocurrió cuando el perro, que se encontraba en el patio de una casa ubicada en la zona, apareció con restos humanos entre sus fauces. Ante la sorpresa de los propietarios, estos dieron aviso inmediatamente a la Policía. Agentes y peritos del Ministerio Público Fiscal acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de restos óseos humanos, que fueron secuestrados para su análisis.

La escena fue preservada por los investigadores mientras se iniciaban las pericias forenses correspondientes para determinar la identidad de la persona a la que pertenecen los restos y qué circunstancias rodean su aparición en ese lugar. Hasta el momento, no se ha informado si se trata de huesos antiguos o de un hallazgo más reciente.

Personal especializado trabaja en el lugar y en diferentes puntos del descampado para buscar otros restos u objetos que puedan aportar datos sobre el hecho. El caso fue caratulado y continúa bajo investigación a la espera de peritajes que permitan esclarecer qué ocurrió y si existe una relación con personas desparecidas o si se trata de un hallazgo sin vinculación con casos actuales.

La comunidad de Guaymallén se mostró impactada por este macabro episodio, que generó movilización policial y expectativas sobre el avance de la investigación para dar respuestas a los familiares de quien pudiera corresponderle el cadáver.