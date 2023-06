Este viernes por la noche Jorge Dallazuana, dueño del bar “La Ley” fue víctima de un robo por parte de tres menores. El hombre contó que, según le indicó personal policial, el día anterior habían estado robando en una clínica cercana al lugar del hecho y que pese a ser demoraros, a las horas la jueza María Julia Camus, habría intervenido en la causa y autorizado la liberación de los jóvenes de 15, 16 y 17 años.

En el relato del propietario Jorge Dallazuana se pudo apreciar la indignación y el enojo con la situación de inseguridad vivida. “Es algo cotidiano que veo en las noticias y hoy me tocó a mí, gracias al accionar de algunas personas”, dijo a DIARIO HUARPE el damnificado.

Según contó el hombre, cuando personal policial llegó hasta el bar ubicado en calle Rivadavia y Aberastain, le comentaron que el día anterior habían acudido a una clínica cercana, donde tres menores entraron a robar. “Me dijeron que son los mismos que ya habían estado robando por la zona, los capturaron y a las horas fue la Jueza Camus quien autorizó su liberación”, explicó.

Tras un relevamiento de lo robado, la víctima contó que rompieron una puerta de blíndex del ingreso, una bicicleta y ropa del personal. “Tuve que pasar la noche del sábado y el domingo me prestaron una puerta porque no me da el presupuesto para una nueva”, concluyó el hombre.