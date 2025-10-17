Mercado Pago presentó recientemente un innovador asistente basado en inteligencia artificial que busca revolucionar la manera en que los usuarios interactúan con su billetera virtual. Este nuevo desarrollo permite manejar las funciones de la aplicación mediante un sistema conversacional, similar a un chat.

La incorporación de esta tecnología apunta a hacer que la gestión de pagos y movimientos dentro de la plataforma sea más accesible y natural. Al utilizar un formato de diálogo, los usuarios podrán realizar consultas y operaciones sin necesidad de navegar por menús complejos, facilitando así la experiencia digital.

Este avance se suma a la tendencia creciente de integrar asistentes inteligentes en servicios financieros digitales, con el objetivo de simplificar la interacción y mejorar la eficiencia en la administración de dinero.