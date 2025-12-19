Los bonos soberanos argentinos cotizados en Wall Street operaron en bajas este viernes, marcando un retroceso tras ganancias previas, y esto llevó a que el riesgo país, medido por JP Morgan, vuelva a situarse por encima de los 570 puntos básicos en la última jornada hábil de la semana.

El mercado sigue con atención la evolución de las negociaciones políticas en el Congreso Nacional, donde el oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, pero no pudo aprobar artículos clave sobre la derogación de leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, lo que introdujo incertidumbre en los inversores.

En este contexto, la deuda soberana en dólares cotiza en baja (por ejemplo el Global 2035) mientras los bonos bajo legislación local registran mayoría de caídas, lo que presiona al alza al indicador de riesgo país, que marcó 572 puntos básicos en la última medición.

Esta evolución refleja una percepción de mayor riesgo asociado a la deuda argentina por parte de los mercados, que suelen ajustar sus expectativas ante eventos políticos o económicos que pueden afectar la capacidad de pago o la estabilidad económica del país. El riesgo país es un indicador financiero que muestra cuánto más tienen que pagar los bonos de un país respecto a los bonos considerados “sin riesgo” (como los del Tesoro de Estados Unidos) para compensar esa percepción de riesgo.

Mientras tanto, en la plaza local, el índice bursátil Merval extendió ganancias nominales previas pero se revirtió con caídas, y los papeles argentinos que cotizan en Wall Street (ADRs) también mostraron un predominio de bajas generalizadas, como en el caso del ADR de Supervielle.

La evolución de estos indicadores financieros será clave en los próximos días, en particular ante la expectativa de cómo avanzarán las iniciativas del Gobierno en el Senado y el impacto que eso tenga sobre la confianza de inversores locales y extranjeros en la economía argentina.