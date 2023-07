Se materializó la Mesa Massa Presidente. El presidente del Frente Renovador, Pablo Mirolo, y el vicejefe de Gabinete de la Presidencia, Nazareno Lagamba, llegaron a San Juan para apoyar al diputado provincial electo Franco Aranda en la iniciativa de generar una estructura, entre todos los partidos políticos que conforman Unión por la Patria, que apoye la candidatura presidencial del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. En este marco, el objetivo principal fue dejar de lado las internas en los diferentes partidos políticos, fundamentalmente en el peronismo, con el objetivo de trabajar por la presidencia del precandidato oficialista. A nivel provincial, el mensaje fue “no podemos volver a perder”, haciendo referencia a los resultados electorales del pasado 2 de julio.

La misiva principal, tal como lo había replicado Aranda a DIARIO HUARPE días atrás, es terminar con las peleas dentro del frente Unión por la Patria, sobre todo para que lo que sucedió en San Juan con la interna justicialista y su repercusión en los resultados electorales, no se replique a nivel nacional. En este marco, el representante del Frente Renovador en San Juan planteó: “Hay diferencias entre uñaquismo y giojismo, esas diferencias se sienten mucho y nosotros no queremos es seguir perdiendo. Ya hemos perdido la provincia. Tenemos que mirar para adelante, encontrar puntos en común. Hay que pensar que nuestra oposición no está dentro de Unión por la Patria, si bien es cierto que hay diferencias, pero bueno, también hay coincidencias. Hemos encontrado coincidencias, y me parece que tenemos que trabajar desde ahí”.

Con este puntapié, Mirolo evitó meterse en la interna peronista de la provincia, pero sí dijo que es hora de que todos trabajen en conjunto para llegar al objetivo máximo. “San Juan tiene que sentirse orgulloso de los grandes dirigentes que han dado a nivel nacional, tanto José Luis Gioja como Sergio Uñac. San Juan dando un mensaje de unidad para trabajar todos juntos, es la mejor manera. Sabemos que las divisiones y las peleas no nos llevan a ningún lado”, planteó.

En este marco, Lagamba cargó contra la oposición y dijo que enfrente de Massa hay una oferta electoral que “viene a llevarse puesto todos los derechos humanos de los argentinos”. “Por esto es que tenemos un poco la obligación de trabajar en cada una de las provincias, entre todos”, finalizó.

Los representantes provinciales

Si bien la expectativa radicaba en la presencia o no de Gioja y de Uñac, este encuentro finalmente no se dio. Ambas facciones del peronismo igualmente llevaron representantes. En el caso del gobernador, en su representación fue el apoderado del frente San Juan por Todos, Marcelo Espósito, mientras que el giojismo fue representado por el diputado electo Mario Herrero. Por el bloquismo, por su parte, fueron la diputada nacional Graciela Caselles y el apoderado del partido, Alejandro Genest. También dijo presente el intendente de Sarmiento, Mario Martín.