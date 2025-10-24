El futbolista argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y continuará ligado al club estadounidense hasta diciembre de 2028. La noticia fue confirmada oficialmente por la institución y por el propio jugador, quien compartió en redes sociales un video donde se lo ve firmando el nuevo acuerdo en el estadio que construye la franquicia.

De esta manera, todo indica que el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo podría cerrar su carrera profesional en Estados Unidos, donde ya se transformó en un ícono deportivo y comercial.

Messi llegó al Inter Miami a mediados de 2023, y desde entonces disputó 82 partidos, en los que marcó 71 goles y brindó 36 asistencias, siendo decisivo para los títulos obtenidos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters’ Shield 2024.

Su permanencia hasta 2028 reafirma el proyecto deportivo del club presidido por David Beckham, que busca seguir consolidando su crecimiento en la liga norteamericana y convertir al equipo en una referencia global.

La renovación de Messi generó una ola de reacciones en el mundo del fútbol y entre los fanáticos, que celebraron la continuidad del astro argentino en el Inter Miami, donde podría poner punto final a una carrera legendaria.