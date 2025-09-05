Argentina cerró su localía en las Eliminatorias Sudamericanas con una goleada 3-0 frente a Venezuela y se prepara para enfrentar a Ecuador en Guayaquil, sin la presencia de Lionel Messi. Sin embargo, un video viral del encuentro mostró un momento de tensión fuera de la cancha entre el capitán de la Albiceleste y Tomás Rincón, mediocampista y capitán de la Vinotinto.

El cruce se produjo al final del primer tiempo, cuando Messi se desvió del camino de sus compañeros y encaró al venezolano en el túnel del estadio. El intercambio fue breve, pero requirió la intervención de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian Romero para separar a los jugadores y evitar que la discusión se prolongara.

El cuarto árbitro, José Cabero, también intervino para calmar los ánimos, mientras que Salomón Rondón conversó brevemente con Messi y De Paul. La razón exacta del cruce no se conoce, y Rincón fue reemplazado en el entretiempo por Jorge Yriarte, sin volver a ingresar al campo.

Messi, en cambio, completó los 90 minutos del partido, a pesar de que el entrenador Lionel Scaloni señaló que debería haber salido antes por la emotividad del encuentro. Tras el partido, Messi expresó su satisfacción por la despedida local: “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos… Feliz de jugar con nuestra gente, más después de ganar”.

En las tribunas, Messi contó con el acompañamiento de su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, quienes ingresaron al estadio para recibir al astro argentino.