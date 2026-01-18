Metieron presa a una abogada argentina en Brasil por insultos racistas

La abogada argentina de 29 años, Agostina Paez, quedó bajo la custodia de la justicia brasileña tras ser denunciada por proferir insultos racistas en un bar de Ipanema, Río de Janeiro. El incidente ocurrió el pasado miércoles durante el horario nocturno, cuando se desató una discusión con un empleado del local por un error en la factura de la cuenta.

Según la reconstrucción de los hechos, la joven oriunda de Santiago del Estero, quien se encontraba con amigas, utilizó expresiones discriminatorias y la palabra “mono” dirigida al trabajador,.

Tras revisar las cámaras de seguridad y confirmar lo sucedido, el gerente del establecimiento llamó a la policía local. El caso fue derivado a la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó medidas cautelares para evitar riesgos de fuga.

Este sábado, la profesional compareció ante la autoridad judicial, donde se le notificó la retención de su pasaporte y la obligación de utilizar una tobillera electrónica de monitoreo.

La investigación de la Policía Civil se apoya en los registros fílmicos y testimonios para determinar la responsabilidad penal en el marco de una política de tolerancia cero contra la discriminación en Brasil.

Actualmente, el Ministerio Público evalúa presentar cargos formales por discriminación racial, un delito que conlleva sanciones severas según la legislación local. La joven, reconocida como influencer y vinculada a un caso judicial previo en su provincia natal, deberá permanecer en territorio brasileño mientras se resuelve su situación procesal.