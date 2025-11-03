Siguen apareciendo señales sobre la fuerte interna que atraviesa la familia Tinelli. Luego del descargo público de Juana Tinelli, donde reveló haber recibido amenazas y dejó en claro que hay decisiones de su padre con las que no está de acuerdo, el resto de la familia comenzó a mostrar su postura.

En las últimas horas, quien se expresó fue Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo. Inicialmente, la empresaria compartió una sugerente frase en una historia de Instagram en inglés que podría traducirse como: "estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos". La cita rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes interpretaron que podía estar dirigida a su hermana menor, Juana.

Lejos de esquivar la pregunta de un usuario que le consultó directamente si el mensaje era para Juana, Mica decidió compartir la pregunta y dejar una contundente aclaración.

Micaela negó que el mensaje tuviera relación con la interna familiar: "¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda", escribió. La empresaria remarcó la importancia de mantener ciertos asuntos en el ámbito privado. "Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad".

La hija mayor de Marcelo Tinelli concluyó su mensaje pidiendo privacidad: "Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, y más si ni siquiera me conocen. Gracias”.