Mica Tinelli sobre las amenazas: "Se están comiendo una peli tremenda"

El clan Tinelli atraviesa una de sus crisis más mediáticas luego de la fuerte denuncia de amenazas de muerte que hizo pública Juana Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles. A esta situación se sumó un contundente comunicado de la joven y las declaraciones de Candelaria, quien aseguró no tener relación con su hermana, exponiendo así una profunda fractura familiar.

En medio de este caos, todas las miradas se posaron sobre Mica Tinelli, la primogénita del conductor, luego de un enigmático posteo en sus historias de Instagram donde se leía: "Estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos". La publicación fue interpretada instantáneamente como una dura indirecta hacia Juana, alimentando las versiones de una grieta total entre las hermanas.

Publicidad

Sin embargo, Mica decidió no quedarse callada ante las especulaciones y utilizó sus redes para realizar un fuerte descargo y desmentir que el mensaje estuviera dirigido a algún miembro de su familia.

"Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda", disparó la empresaria de moda en un intento por poner paños fríos a la polémica.

Publicidad

Micaela insistió en que su intención no es hacer públicos los conflictos internos y marcó una clara postura respecto a cómo maneja las cuestiones personales del clan: "Las cosas que tenga que hacer o decir, las voy a hacer en privado. Como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones porfa (y más si ni siquiera me conocen) gracias", cerró de forma contundente.