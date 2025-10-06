El estado de salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo al mundo Boca. El entrenador, de 69 años, se encuentra internado en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de debilidad que le ha impedido dirigir al equipo de manera presencial en los últimos días.

Pese a su licencia médica, Russo continúa en contacto permanente con su cuerpo técnico y los futbolistas, según confirmaron desde el club. En su ausencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez volvieron a hacerse cargo del equipo en el banco de suplentes durante la goleada 5-0 ante Newell’s por el Torneo Clausura.

Tras el triunfo, el capitán Leandro Paredes envió un mensaje de apoyo al DT. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó.

En la misma línea, Claudio Úbeda también le dedicó palabras de aliento en conferencia de prensa. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Toda la semana estamos en permanente contacto con él, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y deseamos que se recupere pronto”, señaló.

Desde comienzos de septiembre, Russo fue hospitalizado en varias oportunidades por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le fue detectado en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Bogotá.

El técnico permanece bajo observación médica y rodeado de su familia, mientras el plantel y los hinchas de Boca esperan con expectativa su pronta recuperación.